"Спартак" – по-прежнему сильный клуб. Не могу предсказать, удастся ли им стать чемпионом России с Деяном Станковичем. Но стать чемпионом с ним – будет серьезный вызов! Если Деян станет чемпионом России в качестве главного тренера "Спартака", то впоследствии это будет его визитной карточкой. Такой опыт не помешает ему работать в странах Западной Европы", - цитирует Цветковича "СЭ".
Сегодня, 16-го мая, было официально объявлено о том, что Деян Станкович станет главным тренером московского "Спартака" с начала следующего сезона. Ранее сербский специалист возглавлял "Ференцварош", "Сампдорию" и "Црвену Звезду".
Напомним, что на данный момент командой руководит Владимир Слишкович, который входил в тренерский штаб Гильермо Абаскаля и стал временно исполняющим обязанности главного тренера после отставки испанского специалиста. После 28-ми сыгранных туров "красно-белые" занимают пятое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своём активе 46 очков.
Сербский журналист: если Станкович станет чемпионом России со "Спартаком", то это будет его визитной карточкой
Сербский журналист Иван Цветкович высказался о назначении Деяна Станковича главным тренером "Спартака".
Фото: Global Look Press