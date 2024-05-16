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Сербский журналист: если Станкович станет чемпионом России со "Спартаком", то это будет его визитной карточкой

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Сербский журналист Иван Цветкович высказался о назначении Деяна Станковича главным тренером "Спартака".
Фото: Global Look Press
"Спартак" – по-прежнему сильный клуб. Не могу предсказать, удастся ли им стать чемпионом России с Деяном Станковичем. Но стать чемпионом с ним – будет серьезный вызов! Если Деян станет чемпионом России в качестве главного тренера "Спартака", то впоследствии это будет его визитной карточкой. Такой опыт не помешает ему работать в странах Западной Европы", - цитирует Цветковича "СЭ".

Сегодня, 16-го мая, было официально объявлено о том, что Деян Станкович станет главным тренером московского "Спартака" с начала следующего сезона. Ранее сербский специалист возглавлял "Ференцварош", "Сампдорию" и "Црвену Звезду".

Напомним, что на данный момент командой руководит Владимир Слишкович, который входил в тренерский штаб Гильермо Абаскаля и стал временно исполняющим обязанности главного тренера после отставки испанского специалиста. После 28-ми сыгранных туров "красно-белые" занимают пятое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своём активе 46 очков.

Спартак Станкович
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