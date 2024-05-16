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Агент Бабича: Станкович - хороший выбор для "Спартака", он выиграет титул в следующем году

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Футбольный агент Мануэль Стоянович, представляющий интересы защитника "Спартака" Срджана Бабича, высказался о назначении Деяна Станковича главным тренером "красно-белых".
Фото: Global Look Press
"Станкович - хороший выбор для "Спартака", он выиграет титул в следующем году, потому что где бы он не работал, он выигрывал титулы! Конечно, футболистам всегда приятно работать с таким тренером, как Станкович, и они здесь ради общей цели — занять первое место в следующем сезоне и выиграть Кубок", - цитирует Стояновича Metaratings.

Сегодня, 16-го мая, было официально объявлено о том, что Деян Станкович станет главным тренером московского "Спартака" с начала следующего сезона. Ранее сербский специалист возглавлял "Ференцварош", "Сампдорию" и "Црвену Звезду".

Напомним, что на данный момент командой руководит Владимир Слишкович, который входил в тренерский штаб Гильермо Абаскаля и стал временно исполняющим обязанности главного тренера после отставки испанского специалиста. После 28-ми сыгранных туров "красно-белые" занимают пятое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своём активе 46 очков.

Спартак Срджан Бабич Станкович
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