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Камоцци: как тренер, безусловно, Станкович лучше Абаскаля

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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказался о назначении Деяна Станковича главным тренером "красно-белых".
Фото: GETTY IMAGES
"Это хороший выбор. Станкович хороший тренер и замечательный человек. Как тренер, безусловно, Станкович лучше Абаскаля", - цитирует Камоцци "СЭ".

Сегодня, 16-го мая, было официально объявлено о том, что Деян Станкович станет главным тренером московского "Спартака" с начала следующего сезона. Ранее сербский специалист возглавлял "Ференцварош", "Сампдорию" и "Црвену Звезду".

Напомним, что на данный момент командой руководит Владимир Слишкович, который входил в тренерский штаб Гильермо Абаскаля и стал временно исполняющим обязанности главного тренера после отставки испанского специалиста. После 28-ми сыгранных туров "красно-белые" занимают пятое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своём активе 46 очков.

Франко Камоцци Спартак Станкович Гильермо Абаскаль
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