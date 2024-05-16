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Агент Захаряна: он заслужил место в основе сборной России

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Футбольный агент Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника "Реал Сосьедад" Арсена Захаряна, считает, что его клиент заслужил место в основе сборной.
Фото: GETTY IMAGES
"Он готовится к матчу с "Валенсией". Сможет ли он занять место в составе при отсутствии Головина? Вопросы по тактической схеме и основным игрокам нужно адресовать главному тренеру. Мое личное мнение, что Арсен заслужил, но решать Карпину", - цитирует Голубина "РБ Спорт".

Сегодня, 16-го мая, был опубликован расширенный список сборной России на матч с беларусами, в него вошёл полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян, однако отсутствует игрок "Монако" Александр Головин, получивший повреждение. В текущем сезоне Арсен Захарян провёл 37 матчей за испанский клуб и отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Напомним, что Захарян принимал участие в матче национальной команды против Сербии в марте, который проходил на домашнем стадионе московского "Динамо" (4:0).

Арсен Захарян Сборная России Реал Сосьедад
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