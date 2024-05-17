– Это очень хороший выбор как для самого Станковича, так и для "Спартака”.
Ранее стало известно о том, что Деян Станкович станет главным тренером московского “Спартака”. Специалист займет данную должность со следующего сезона. Отметим, что красно-белые подписали контракт со Станковичем до лета 2026 года.
Напомним, “Спартак” после 28 туров чемпионата России по футболу занимает пятое место в таблице.
Источник: РИА Новости
Капелло: Станкович – хороший выбор для "Спартака”
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал назначение Деяна Станковича на пост наставника московского “Спартака”.
Фото: Getty Images