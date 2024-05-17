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Капелло: Станкович – хороший выбор для "Спартака”

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Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал назначение Деяна Станковича на пост наставника московского “Спартака”.

Фото: Getty Images
– Это очень хороший выбор как для самого Станковича, так и для "Спартака”.

Ранее стало известно о том, что Деян Станкович станет главным тренером московского “Спартака”. Специалист займет данную должность со следующего сезона. Отметим, что красно-белые подписали контракт со Станковичем до лета 2026 года.

Напомним, “Спартак” после 28 туров чемпионата России по футболу занимает пятое место в таблице.

Источник: РИА Новости

Станкович Спартак Фабио Капелло
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