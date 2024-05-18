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Титов: кто знал, что будут такие результаты у "Спартака", когда уберут Абаскаля. Слишкович поменял игру

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Экс-капитан "Спартака" Егор Титов высказался о прогрессе "красно-белых" после смены главного тренера.
Фото: "Чемпионат"
"Кто знал, что будут такие результаты у "Спартака", когда уберут Абаскаля. Мы видим, что Слишкович поменял игру. Не глобально, а больше ментально. Команда бежит, забивает наконец-то. Хотя и при Слишковиче было три матча, когда команда играла как "на ноль", так и не забивала. То, что не пропускаем - это здорово. Но, конечно, "Спартак" обязан забивать", - цитирует Титова "Чемпионат".

Испанский специалист Гильермо Абаскаль был отправлен в отставку с поста главного тренера "Спартака" 15-го апреля после поражения от "Сочи" (0:1) в матче 24-го тура РПЛ. Его место в качестве исполняющего обязанности занял босниец Владимир Слишкович, который раньше работал ассистентом в тренерском штабе Абаскаля.

В 5-ти матчах под руководством Слишковича в РПЛ "Спартак" набрал 11 очков. В матчах с "Ростовом" (5:1), "Локомотивом" (3:2) и "Краснодаром" (1:0) "красно-белые" одержали победы. Игры с ЦСКА (0:0) и "Пари НН" (0:0) завершились вничью. Главным тренером "Спартака" в новом сезоне будет экс-наставник "Сампдории" Деян Станкович.

Егор Титов Спартак Гильермо Абаскаль Владимир Слишкович
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