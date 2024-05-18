- Мы не будем опускать руки, продолжим играть и вернемся в следующем же году в РПЛ. У нас будет команда с менталитетом победителя, в которой будет много российских игроков. Я очень рад, что мне предстоит работать с россиянами, потому что здесь очень много талантливых игроков. Мы будем бороться и сражаться, чтобы вернуться в РПЛ еще сильнее.
В субботу, 18 мая, состоялся матч 29-го тура российской Премьер-лиги, в котором "Сочи" принимал на своем поле "Краснодар". Гости вырвали победу в этом противостоянии в самой концовке, на 91-й минуте (3:2). Отметим, что хозяева вели в счете до 85-й минуты игры. Таким образом подопечные Роберта Морено за один тур до конца нынешнего сезона потеряли все шансы остаться в РПЛ. Следующий сезон "барсы" проведут в Первой лиге.
Ранее Морено объявил о том, что продлил соглашение с клубом.
Источник: "Матч ТВ"
Морено: у "Сочи" будет команда с менталитетом победителя. Вернемся в РПЛ в следующем же году
Главный тренер "Сочи" Роберт Морено прокомментировал вылет своей команды из РПЛ.
Фото: ФК "Сочи"