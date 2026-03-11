Дзюба рассказал, какого игрока не хватает "Спартаку"

- Я бы команде помог даже внутри раздевалки. Иногда был бы в составе, иногда, в силу возраста, выходил бы на замену — минут на 20-25, на 30. Нужно с людей требовать, они должны понимать, где находятся.
Мне кажется, к сожалению, они все хорошие ребята, но нет тех, кто может в трудную минуту повести за собой, - цитирует Дзюбу "РБ Спорт".
В 20 туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на домашнем стадионе одержал победу над тольяттинским "Акроном" со счетом 4:3, Маркиньос забил победный гол на 88 минуте, а гости смогли отыграться со счета 1:3.
По итогам 20 сыгранных туров команда Хуана Карседо занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата с 35 набранными очками в своем активе - отставание от лидирующего "Краснодара" составляет восемь баллов. В следующем туре чемпионата России красно-белые сыграют на выезде с петербургским "Зенитом".