Дзюба рассказал, какого игрока не хватает "Спартаку"

Форвард "Акрона" Артем Дзюба назвал футболиста, которого не хватает "Спартаку".
Фото: ФК "Акрон"
По словам Дзюбы, "Спартаку" нужен футболист, который может повести команду за собой.

- Я бы команде помог даже внутри раздевалки. Иногда был бы в составе, иногда, в силу возраста, выходил бы на замену — минут на 20-25, на 30. Нужно с людей требовать, они должны понимать, где находятся.
Мне кажется, к сожалению, они все хорошие ребята, но нет тех, кто может в трудную минуту повести за собой, - цитирует Дзюбу "РБ Спорт".

В 20 туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на домашнем стадионе одержал победу над тольяттинским "Акроном" со счетом 4:3, Маркиньос забил победный гол на 88 минуте, а гости смогли отыграться со счета 1:3.

По итогам 20 сыгранных туров команда Хуана Карседо занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата с 35 набранными очками в своем активе - отставание от лидирующего "Краснодара" составляет восемь баллов. В следующем туре чемпионата России красно-белые сыграют на выезде с петербургским "Зенитом".

