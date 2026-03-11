Матчи Скрыть

В "Ахмате" отреагировали на попадание Мелкадзе в расширенный список сборной России

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров прокомментировал включение нападающего Георгия Мелкадзе в расширенный состав сборной России на мартовский сбор.
Фото: ФК "Ахмат"
"Мы рады за Георгия. Он старается. Георгий доказал всем и в первую очередь себе, что он футболист и заслуживает вызова в сборную.

Мы только можем порадоваться за него и за Лечи. Для любого футболиста вызов в сборную - это честь и престиж. Желаем нашим ребятам закрепиться в национальной команде", - сказал Айдамиров.

Ранее сегодня, 11 марта, был опубликован расширенный состав сборной России на ближайшие учебно-тренировочные сборы, в рамках которых состоятся товарищеские матчи с Никарагуа и Мали. В список из 40 футболистов был включен нападающий "Ахмата" Георгий Мелкадзе.

28-летний Мелкадзе является воспитанником Академии московского "Спартака". В текущем сезоне форвард провел в составе грозненской команды 25 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых записал на свой счет 6 забитых мячей и 3 результативные передачи.

Источник: "СЭ"

