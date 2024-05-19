– То, что он не попрощался с командой, показывает не его тренерские качества, а человеческие. Для меня это нонсенс. Бог ему судья. Но обид на него не осталось.
Отметим, что Сергей Ташуев покинул пост главного тренера воронежского “Факела” в апреле текущего года. Позже стало известно о том, что российский специалист не попрощался с футболистами команды после своего ухода.
Напомним, сейчас “Факел” возглавляет Игорь Черевченко. Клуб из Воронежа за 29 туров Российской Премьер-Лиги заработал 29 очков. Он занимает 11-е место в турнирной таблице.
Источник: “Чемпионат”
Марков: то, что Ташуев не попрощался с командой, показывает его человеческие качества
Форвард “Факела” Евгений Марков высказался об увольнении Сергея Ташуева с поста главного тренера команды.
Фото: ФК "Факел"