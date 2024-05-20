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Защитник "Факела" Калинин: не испытал никаких эмоций от ухода Ташуева, мне без разницы, что он не попрощался

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Защитник "Факела" Игорь Калинин высказался об уходе Сергея Ташуева.
Фото: ФК "Факел"
"У Ташуева были семейные обстоятельства. Читал, что они, слава богу, разрешились. Абсолютно никаких эмоций от его ухода не испытал. И мне вообще без разницы, что Сергей Абуезидович не успел попрощаться с командой", - цитирует Калинина "Чемпионат".

Напомним, что 26-го апреля воронежский "Факел" объявил об уходе главного тренера Сергея Ташуева "по семейным обстоятельства", однако уже на следующий день российский специалист заявил, что решил все проблемы и готов вернуться к работе в другом клубе.

После 29-ти сыгранных туров воронежцы занимают 14-е место в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своём активе 29 очков. В заключительном туре чемпионата России-2023/2024 "Факел" примет на своём поле грозненский "Ахмат".

Факел Игорь Калинин Сергей Ташуев
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