По информации источника, петербургский клуб хочет оформить трансфер уже этим летом. Отмечается, что руководство сербского клуба готово продать своего игрока, но по достойной цене.
По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Крассо составляет 5,5 миллиона евро, контракт рассчитан до июня 2027 года. В чемпионате Сербии форвард забил в текущем сезоне забил семь голов и сделал три голевые передачи, еще один ассист Крассо записал на свой счет в Лиге чемпионов.
В "Цревну Звезду" Крассо перешел из чемпионата Франции, где он выступал за "Сент-Этьен", "Леман" и "Аяччо".
Источник: Metaratings
СМИ: "Зенит" интересуется ивуарийским форвардом из чемпионата Сербии
Петербургский "Зенит" интересуется 26-летним ивуарийским нападающим сербского клуба "Цревна Звезда" Жан-Филиппом Крассо, пишут СМИ.
Фото: Globallookpress.