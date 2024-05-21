"Позволит семья Самуэлю вернуться в Россию? Он предан "Спартаку", но его семья в Марселе. Поглядим, что будет дальше" - цитирует Беншенафи "РБ Спорт".
Французский защитник Самуэль Жиго выступал в составе московского "Спартака" с июля 2018-го по июль 2022-го года. Сейчас 30-летний игрок защищает цвета "Марселя". В текущем сезоне на счету Жиго 3 гола в 33-х матчах в составе "Марселя" во всех турнирах. Контракт Жиго с французским клубом рассчитан до лета 2025-го года.
Агент: Самуэль Жиго предан "Спартаку", но его семья в Марселе
Мохамед Беншенафи, агент экс-защитника "Спартака" Самуэля Жиго, оценил вероятность возвращения своего клиента в Россию.
Фото: официальный сайт "Спартака"