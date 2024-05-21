"Дзюба и Смолов – хорошие нападающие, несколько лет назад они были лучшими в России. Но сейчас их карьеры близятся к завершению. Это нормально, что уровень их игры падает. На данный момент Дзюба и Смолов уже не соответствуют уровню топ-клубов РПЛ, поэтому на них не будет спроса среди команд из топ-8", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".
В текущем сезоне Артём Дзюба провёл 26 матчей за московский "Локомотив" и отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Ранее агент игрока заявил, что его клиента специально не выпускают на поле, так как не желают продлевать контракт с игроком - в соглашении игрока прописано, что оно будет пролонгировано, если игрок наберёт 12 результативных баллов. Контракт нападающего с клубом истекает по окончании сезона.
Нападающий "Динамо" Фёдор Смолов принял участие в 33-х встречах, в которых забил шесть мячей и отдал пять голевых передач. Контракт форварда с "бело-голубыми" рассчитан до конца этого сезона. Ранее форвард заявил, что будет вести переговоры с руководством после завершения чемпионата.
Камоцци считает, что Артём Дзюба и Фёдор Смолов не соответствуют уровню топ-клубов РПЛ
Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказался об игре Артёма Дзюбы и Фёдора Смолова.
Фото: сборная России по футболу