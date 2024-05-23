"Сезон средний. Мы так и не вышли в суперфинал Кубка России, хотя хотели закончить сезон с трофеем. Обидно, что проиграли по пенальти "Зениту", но это лотерея", - цитирует Файзуллаева Sport24.
В текущем сезоне Аббсобек Файзуллаев провёл 31 матч за московский ЦСКА и отметился пятью забитыми мячами и тринадцатью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего игрока в пять миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.
После 29-ти сыгранных туров команда Владимира Федотова занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своём активе 45 очков. В заключительном туре чемпионата России-2023/2024 "армейцы" примут на своём поле екатеринбургский "Урал".
Файзуллаев: сезон для ЦСКА вышел средним
Нападающий ЦСКА Аббосбек Файзуллаев счтиает, что сезон для "армейцев" вышел средним.
Фото: ПФК ЦСКА