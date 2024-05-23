"Если финансовое предложение от "Марселя" или "Сельты" устроит "Локомотив", то Тикнизяна надо отпускать. Он умеет играть в футбол, но, к сожалению, ему частенько мешают травмы, а иногда и дисциплина. Главное, полностью адаптироваться к новому чемпионату, его игре — это сложно и не у всех получается", - цитирует Наумова "Чемпионат".
В текущем сезоне Наир Тикнизян провёл 30 матчей за московский "Локомотив" и записал на свой счёт девять забитых мячей и шесть результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в семь миллионов, контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2026 года.
Ранее в СМИ появилась информация, что в услугах Наира Тикнизяна заинтересован ряд европейских клубов. После 29-ти сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает четвёртое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своём активе 50 очков. В заключительном туре РПЛ "Локомотив" сыграет на выезде с калининградской "Балтикой".
Наумов: если финансовое предложение от "Марселя" или "Сельты" устроит "Локомотив", то Тикнизяна надо отпускать
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов считает, что "железнодорожникам" стоит отпустить Наира Тикнизяна, если поступит хорошее предложение.
Фото: ФК "Локомотив"