"Это неправда. Сейчас мы ни с кем не ведём переговоров по Хуниору Алонсо. Всё ли его устраивает в "Краснодаре"? Никаких проблем. Он счастлив в клубе", - цитирует Проно "Metaratings".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что бразильский клуб "Атлетико Минейро" заинтересован в трансфере защитника "Краснодара" Хуниора Алонсо. Сообщалось, что игрок и клуб уже достигли устной договоренности о предстоящем переходе.
Хуниор Алонсо принадлежит "Краснодару" с января 2022-го года. В стан "быков" игрок переходил из "Атлетико Минейро" за 8 миллионов евро. Период с марта по декабрь 2022-го года парагваец провел в "Атлетико Минейро" на правах аренды, после чего вернулся в "Краснодар".
В текущем сезоне на счету центрального защитника 3 ассиста в 28-ми матчах РПЛ. Еще 6 матчей за "Краснодар" Алонсо провел в Кубке России. Его контракт с "быками" рассчитан до лета 2025-го года.
Агент - о возможном трансфере Алонсо в "Атлетико Минейро": это неправда. Он счастлив в "Краснодаре"
Энцо Проно, агент защитника "Краснодара" Хуниора Алонсо, опроверг информацию о скором уходе своего клиента из клуба.
Фото: официальный сайт "Краснодара"