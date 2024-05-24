- Он взрослый, серьёзный, состоявшийся мужчина. Если человек принимает решение, его не надо отговаривать. Я ему предлагал контракт осенью, предлагал контракт зимой. После того, как его агент ушел от переговоров... Мы никому трёх предложений не делаем. Максимум два. Ну и даём право на ошибку. Не хочешь - твой выбор. Насильно мил не будешь. Антон - хороший вратарь. Но результаты "Химок" от его перехода в "Локомотив" сильно не изменятся, - цитирует Талалаева "СЭ".
28-летний вратарь подмосковных "Химок" Антон Митрюшкин зимой 2024 года подписал отложенный контракт с московским "Локомотивом", в который перейдёт в июле 2024 года на правах свободного агента после истечения срока действия текущего соглашения с красно-чёрными. В текущем сезоне на счету Митрюшкина 14 матчей за "Химки" во всех турнирах (7 из них - без пропущенных мячей) и 15 пропущенных голов. В осенней части сезона голкипер сыграл в 7 матчах (4 в Первой лиге и 3 в Кубке России), в весенней - также в 7 (все - в Первой лиге).
Талалаев - об уходе вратаря Митрюшкина из "Химок" в "Локомотив": мы никому трёх предложений не делаем. Максимум два
Главный тренер "Химок" Андрей Талалаев высказался о решении голкипера красно-чёрных Антона Митрюшкина перейти в московский "Локомотив".
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