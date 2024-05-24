"В ЦСКА при Федотове и я, и Карраскаль начали очень хорошо. Но в какой-то момент всё стало хуже. У тренера был свой тактический взгляд на схему. А у меня был другой взгляд на футбол - отличный от Федотова. Но это нормально. Конфликта с Федотовым не было ", - сказал Медина.
Летом 2023 года года Хесус Медина и Хорхе Караскаль перешли из ЦСКА в "Спартак и "Динамо". В текущем сезоне Медина принял участие в 29 играх, в которых забил пять голов и сделал одну голевую передачу. Караскаль записал на свой счет один гол и пять голевых передач.
"Красно-белые" после 29 сыгранных матчей идут на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 49 очков. "Динамо" лидирует в чемпионате с 56-ю очками и имеет шансы завоевать титул. В заключительном 30-м туре спартаковцы сыграют в гостях с "Оренбургом", а динамовцы столкнутся с "Краснодаром".
Источник: "Чемпионат"
Медина - об уходе из ЦСКА: у меня был другой отличный от Федотова взгляд на футбол
Полузащитник "Спартака" Хесус Медина рассказал о взаимоотношениях с главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым, когда игрок выступал за "армейцев".
Фото: "Чемпионат"