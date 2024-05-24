- Сложный вопрос — я и в "Динамо" был, и в "Зените". Завтра все матчи буду смотреть онлайн. Кто будет сильнее, тот и победит. Чемпионства "Зенита" надоели? Не знаю, хорошо, что "Динамо" в гонке участвует, но в моем сердце также "Зенит". Мне тяжело сказать.
По итогам 29 сыгранных туров российской Премьер-лиги турнирную таблицу с 56 очками возглавляет столичное "Динамо". На втором месте располагается действующий чемпион России "Зенит", набравший 54 очка. "Краснодар", в активе которого 53 балла, замыкает тройку лидеров.
В 30-м туре РПЛ краснодарцы примут на своем поле "Динамо", а "Зенит" дома встретится с "Ростовом". Все игры пройдут 25 мая в одно время и начнутся в 16:30 по московскому времени.
Источник: "РБ Спорт"
Жирков - о чемпионской гонке: кто будет сильнее, тот и победит. Но в моем сердце "Зенит"
Бывший игрок сборной России Юрий Жирков рассказал, за кого будет болеть в последнем туре текущего сезона РПЛ.
Фото: РИА Новости