Непомнящий – о трансферах ЦСКА: закупка на чемпионство

"ЦСКА провёл массовую закупку, "Зенит" тоже усилился, "Краснодар" приобрёл, все потрудились на рынке. Но не буду гадать, получится ли всем этим футболистам заиграть в новых командах. ЦСКА когда-то надо было усиливаться, чувствовался дефицит, была тонкая скамейка.
Сейчас ЦСКА реально собрался за титулами. Закупка на чемпионство", — приводит слова Непомнящего "Советский спорт".
В текущее трансферное окно состав пополнили защитник Матеус Рейс, полузащитники Дмитрий Баринов и Данила Козлов, а также форварды Максим Воронов и Лусиано Гонду. На данный момент ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России с 36 очками. Московский клуб отстает от лидирующего "Краснодара" на 4 очка.
Первый матч после зимнего перерыва армейцы продут 1 марта с "Ахматом".