Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
1 - 0 1 0
РубинЗавершен
Крылья Советов
5 - 3 5 3
ЧайкаЗавершен
Акрон
1 - 0 1 0
УралЗавершен
Оренбург
0 - 1 0 1
РубинЗавершен

Непомнящий – о трансферах ЦСКА: закупка на чемпионство

Российский специалист ЦСКА Валерий Непомнящий поделился мнением о зимней трансферной кампании московской команды.
Фото: ПФК ЦСКА
Непомнящий оценил трансферную кампанию ЦСКА, отметив, что команда нацелена на титулы.

"ЦСКА провёл массовую закупку, "Зенит" тоже усилился, "Краснодар" приобрёл, все потрудились на рынке. Но не буду гадать, получится ли всем этим футболистам заиграть в новых командах. ЦСКА когда-то надо было усиливаться, чувствовался дефицит, была тонкая скамейка.

Сейчас ЦСКА реально собрался за титулами. Закупка на чемпионство", — приводит слова Непомнящего "Советский спорт".


В текущее трансферное окно состав пополнили защитник Матеус Рейс, полузащитники Дмитрий Баринов и Данила Козлов, а также форварды Максим Воронов и Лусиано Гонду. На данный момент ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России с 36 очками. Московский клуб отстает от лидирующего "Краснодара" на 4 очка.

Первый матч после зимнего перерыва армейцы продут 1 марта с "Ахматом".

