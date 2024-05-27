- Если судить по рейтингу, то лучшим арбитром стал Сухой. У него нет ни одной отрицательной оценки. Речь, конечно, только по работе в чемпионате. Если принять во внимание количество сложных матчей, то больше всего их у Карасева. В плане понимания футбола лучше других были Кукуян и Безбородов. Под категорию "надежный арбитр" попадает Левников.
Нынешний сезон российской Премьер-лиги завершился матчами 30-го тура в субботу, 25 мая. По итогам сезона чемпионский титул достался петербургскому "Зениту". Напомним, что это звание команда Сергея Семака завоевывает уже шестой год подряд. На втором месте финишировал "Краснодар", впервые выигравший серебряные медали чемпионата России. Третью строчку заняло московское "Динамо", уступившее "быкам" лишь по дополнительным показателям.
В Первую лигу напрямую вылетели "Сочи" и калининградская "Балтика", екатербиргский "Урал" и "Пари НН" примут участие в стыковых матчах.
Источник: "Чемпионат"
Бывший арбитр Федотов назвал лучших судей РПЛ по итогам этого сезона
Экс-рефери Игорь Федотов рассказал, кого он считает лучшим арбитром минувшего сезона в РПЛ
Фото: РПЛ