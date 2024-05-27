"Сафонов - отличный голкипер, он доказал свой уровень, играя в РПЛ. "ПСЖ" - это гранд, у Матвея все получится там", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".
Напомним, что ранее в СМИ появилась информация, что голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов может перейти в "ПСЖ" за 20 миллионов евро. В текущем сезоне вратарь провёл 30 матчей, пропустил 27 мячей и одиннадцать раз сохранил свои ворота "сухими". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 18 миллионов евро.
"Краснодар" занял второе место в итоговой таблице чемпионата России сезона-2023/2024. В заключительном туре южане на своём поле одержали победу над московским "Динамо" со счётом 1:0.
Камоцци: Сафонов доказал свой уровень, играя в РПЛ - в "ПСЖ" у него всё получится
Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказался о возможном переходе Матвея Сафонова из "Краснодара" в "ПСЖ".
Фото: ФК "Краснодар"