"Надеюсь, Песьякову будет хорошо в "Крыльях". Наверное, ему надо было что-то поменять, Сергей был семь лет в "Ростове". Думаю, этот переход пойдёт ему на пользу", - сказал Клеймёнов.
Руководство "Ростова" объявило об уходе голкипера Сергея Песьякова по окончании сезона, вратаря в качестве свободного агента взяли к себе самарские "Крылья Советов". За "Ростов" Песьяков сыграл в 182 матчах, в прошедшем розыгрыше чемпионата России 35-летний голкипер принял участия в 23 играх и пропустил 35 мячей. В последней игре он пропустил ключевой гол от нападающего "Зенита" Артура, который сделал петербуржцев чемпионами.
Источник: "Чемпионат"
Тренер вратарей Клеймёнов: переход Песьякова в "Крылья Советов" пойдет ему на пользу
Экс-тренер вратарей "Спартака" Валерий Клеймёнов прокомментировал переход голкипера Сергея Песьякова в "Крылья Советов" после ухода из "Ростова".
Фото: "Чемпионат"