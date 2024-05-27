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Тренер вратарей Клеймёнов: переход Песьякова в "Крылья Советов" пойдет ему на пользу

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Экс-тренер вратарей "Спартака" Валерий Клеймёнов прокомментировал переход голкипера Сергея Песьякова в "Крылья Советов" после ухода из "Ростова".
Фото: "Чемпионат"
"Надеюсь, Песьякову будет хорошо в "Крыльях". Наверное, ему надо было что-то поменять, Сергей был семь лет в "Ростове". Думаю, этот переход пойдёт ему на пользу", - сказал Клеймёнов.

Руководство "Ростова" объявило об уходе голкипера Сергея Песьякова по окончании сезона, вратаря в качестве свободного агента взяли к себе самарские "Крылья Советов". За "Ростов" Песьяков сыграл в 182 матчах, в прошедшем розыгрыше чемпионата России 35-летний голкипер принял участия в 23 играх и пропустил 35 мячей. В последней игре он пропустил ключевой гол от нападающего "Зенита" Артура, который сделал петербуржцев чемпионами.

Источник: "Чемпионат"

Сергей Песьяков Крылья Советов
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