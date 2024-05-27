Карраскаль мог перейти в "Зенит" или "Спартак», но агенты быстро договорились о трансфере в московское "Динамо", где с колумбийцем очень хотел поработать главный тренер Марцел Личка.
Летом 2023 года Карраскаль перешёл в стан "бело-голубых", подписав контракт на четыре года. Сумма трансфера составила 7 миллионов евро. С ЦСКА Карраскаль стал серебряным призером и выиграл Кубок России. В составе "Динамо" полузащитник остановился в шаге от чемпионства, команда проиграла в последней решающей игре "Краснодару" и заняла третье место.
Источник: "Комсомольская правда"
СМИ: Карраскаль ушел из ЦСКА, потому что послал главного тренера Владимира Федотова
Полузащитник Хорхе Карраскаль ушел из ЦСКА, потому что послал главного тренера армейцев Владимира Федотова во время предсезонного матча с "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"