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СМИ: Карраскаль ушел из ЦСКА, потому что послал главного тренера Владимира Федотова

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Полузащитник Хорхе Карраскаль ушел из ЦСКА, потому что послал главного тренера армейцев Владимира Федотова во время предсезонного матча с "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
Карраскаль мог перейти в "Зенит" или "Спартак», но агенты быстро договорились о трансфере в московское "Динамо", где с колумбийцем очень хотел поработать главный тренер Марцел Личка.

Летом 2023 года Карраскаль перешёл в стан "бело-голубых", подписав контракт на четыре года. Сумма трансфера составила 7 миллионов евро. С ЦСКА Карраскаль стал серебряным призером и выиграл Кубок России. В составе "Динамо" полузащитник остановился в шаге от чемпионства, команда проиграла в последней решающей игре "Краснодару" и заняла третье место.

Источник: "Комсомольская правда"

Хорхе Карраскаль Динамо ЦСКА Владимир Федотов
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