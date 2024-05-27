"По всем игрокам не хотел бы говорить, нам нужно разобраться. Что касается Гуарирапы, то он у нас в обойме. Выкупили ли мы его трансфер? Да", - приводит "Матч ТВ" слова Рубашко.
Венесуэльский центральный нападающий Сауль Гуарирапа перешел в "Сочи" из "Каракаса" в январе этого года на правах аренды. 21-летний форвард принял участие в 11 матчах за российскую команду, в которых записал на свой счет 9+1 по системе гол плюс пас.
Напомним, "Сочи" по итогам сезона финишировал на последнем месте в турнирной таблице и вылетел из РПЛ. Следующий сезон команда проведет в Первой лиге.
"Cочи" выкупил у "Каракаса" права на нападающего Гуарирапу
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко сообщил о выкупе форварда Сауля Гуарирапы у венесуэльского "Каракаса".
Фото: ФК "Сочи"