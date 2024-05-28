"Какое может быть настроение? Команда попала в стыковые матчи, никакого настроения нет. Все готовы, хотят биться и выигрывать, остаться в РПЛ. Как может быть хорошее настроение, если команда попала в переходные матчи?" - заявил Иванов.
"Урал" уступил в заключительном 30-м туре РПЛ московскому ЦСКА (0:2) и финишировал на 14-м месте в итоговой таблице РПЛ. В переходных матчах за право принять участие в Премьер-лиге 2024/25 "Урал" сыграет с 3-й командой Первой лиги - "Акроном".
Первый матч пройдет в Екатеринбурге 29-го мая, ответная игра состоится 1-го июня в Тольятти. Вторая путевка в РПЛ на будущий сезон будет разыграна в двухматчевом противостоянии между "Пари НН" и тульским "Арсеналом".
Источник: "Матч ТВ"
Президент "Урала" Иванов: все готовы биться, чтобы остаться в РПЛ. Какое может быть настроение?
Президент "Урала" Григорий Иванов высказался о настрое команды перед стыковыми матчами за право играть в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"