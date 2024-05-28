Матчи Скрыть

Слишкович: Личка – лучший тренер прошедшего сезона в РПЛ

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Тренер “Спартака” Владимир Слишкович ответил на вопрос о том, кого считает лучшим наставником сезона в РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"
— Лучший тренер прошедшего сезона? Марцел Личка, – приводит слова Слишковича “РБ Спорт”.

Ранее наставник московского “Динамо” Марцел Личка был признан лучшим тренером сезона в чемпионате России по версии премии Герои РПЛ.

Напомним, по итогам минувшего сезона коллектив Марцела Лички занял третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Марцел Личка Динамо Владимир Слишкович Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится