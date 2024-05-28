— Лучший тренер прошедшего сезона? Марцел Личка, – приводит слова Слишковича “РБ Спорт”.
Ранее наставник московского “Динамо” Марцел Личка был признан лучшим тренером сезона в чемпионате России по версии премии Герои РПЛ.
Напомним, по итогам минувшего сезона коллектив Марцела Лички занял третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Слишкович: Личка – лучший тренер прошедшего сезона в РПЛ
Тренер “Спартака” Владимир Слишкович ответил на вопрос о том, кого считает лучшим наставником сезона в РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"