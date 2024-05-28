"Я делал ставку на Помазуна, понимал, что он будет рядом с Игорем. Илья дождался момента, когда понял, что устал просто сидеть. Посмотрите, сколько пользы он приносит "Уралу". Можно ли считать предательством, если Помазун перейдет в "Спартак"? Не думаю, что тут какое-то предательство. Он идёт не из ЦСКА, а из "Урала", - заявил Чанов.
Российский голкипер Илья Помазун является воспитанником московского ЦСКА. Права на 27-летнего вратаря по-прежнему принадлежат "армейцам". Последние три сезона, однако, Помазун провел на правах аренды в "Урале" из Екатеринбурга. За всю профессиональную карьеру на счету Помазуна лишь 10 матчей за основную команду ЦСКА во всех турнирах.
Контракт Ильи Помазуна с ЦСКА рассчитан до лета 2028-го года. Ранее агент футболиста Алексей Сафонов заявлял, что Илья Помазун планирует попробовать свои силы в Еаропе после окончания срока аренды в "Урале". По словам агента, интерес к голкиперу проявляли клуб из чемпионата Турции.
В зимнее трансферное окно интерес к кандидатуре Помазуна приписывали московскому "Спартаку".
Источник: "Чемпионат"
Чанов - о возможном трансфере Помазуна в "Спартак": не думаю, что это предательство. Он идёт не из ЦСКА, а из "Урала"
Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о карьере воспитанника "армейцев" Ильи Помазуна.
Фото: официальный сайт "Урала"