- Самое главное - результаты команды. Это командная победа. То, что это имеет значение с точки зрения индивидуальных наград, меня мало интересует. Кто сильнее - я или Олег Романцев? Конечно, Олег Иванович, - передаёт слова Семака Matchtv.ru.
48-летний главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак в сезоне-2023/2024 завоевал своё шестое чемпионство во главе сине-бело-голубых, все эти чемпионские титулы были завоёваны подряд. В активе 70-летнего экс-главного тренера московского "Спартака" Олега Романцева 9 чемпионств в качестве наставника команды, его максимальная чемпионская серия составила 5 сезонов подряд.
Семак прокомментировал сравнения себя с Романцевым
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о сравнениях с легендарным главным тренером "Спартака" Олегом Романцевым после шестого подряд чемпионства сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"