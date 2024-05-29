"Ребята огромные молодцы. Но при этом у всех есть понимание, что ещё не всё окончено, есть второй матч. Но как играли в Екатеринбурге, как боролись! Большие молодцы. Мы довольны первой игрой с "Уралом". Но вторая - как отдельная. Никакие задачи ещё абсолютно не решены", - цитирует Власова "Чемпионат".
Сегодня, 29-го мая, тольяттинский "Акрон" одержал победу над екатеринбургским "Уралом" со счётом 2:0, забитыми мячами отличились Анджелкович и Данилин. Ответная встреча пройдёт 1-го июня на домашнем стадионе тольяттинской команды. Напомним, что по итогам сезона-2023/2024 екатеринбургский клуб занял 14-е место в турнирной таблице российского чемпионата, а "Акрон" расположился на третьей строчке в таблице Первой лиги. За право сыграть в РПЛ также сыграют "Пари НН" и тульский "Арсенал". На момент написания новости счёт в матче ничейный - 1:1.
Гендир "Акрона" Власов: мы довольны первой игрой с "Уралом", но вторая - как отдельная, никакие задачи ещё не решены
Генеральный директор "Акрона" Алексей Власов высказался о победе над "Уралом" в первом переходном матче (2:0).
Фото: Первая лига