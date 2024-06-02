"Какую оценку поставил бы «Рубину» за прошедший сезон? "Четыре", потому что есть, к чему расти, и хочется занимать более высокие места. В целом, для первого сезона после выхода из ФНЛ в РПЛ, считаю, что это достаточно хороший результат", - цитирует слова Безрукова "РБ Спорт".
Руслан Безруков перешёл в казанский "Рубин" 30 августа 2022 года из нижнекамского "Нефтехимика". В составе казанцев стал победителем Первой лиги сезона 22/23. В Российской премьер-лиге дебютировал 25 сентября 2023 года, выйдя на замену в матче против воронежского "Факела". В составе "Рубина" российский полузащитник провёл 41 матч, в которых отметился 3 голами и 2 голевыми передачами.
Напомним, что в сезоне 23/24 казанцы заняли итоговое 8 место, набрав 42 очка в 30 встречах. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал петербургский "Зенит".
Полузащитник "Рубина" Безруков дал оценку выступлению казанцев в РПЛ
Полузащитник "Рубина" Руслан Безруков подвёл итоги сезона для своего клуба в Российской премьер-лиге.
Фото: ФК "Рубин"