"Для начала я хочу извиниться, если кто-то подумал что-то плохое. Я понимаю. Но это просто шутка между мной и Страхиней Эраковичем, который играет в "Зените". Мы очень хорошие друзья, так что ни о чем плохом я не думал и ничего не хотел показать. Повторяюсь, это была шутка между нами", - заявил Радмановац.
"Балтика" уступила "Зениту" в суперфинале Кубка России (1:2), пропустив на 90+5 минуте. После матча в сети появилось видео, на котором игрок "Балтики" Никола Радмановац показывает неприличный жест в сторону празднующих победу футболистов "Зенита".
Центральный защитник Никола Радмановац выступает в составе калининградской "Балтики" с лета 2022-го года. В минувшем сезоне на его счету 30 матчей, из которых 23 - в РПЛ и еще 7 - в Кубке России. Контракт Радмановаца с "Балтикой" действует до лета 2025-го года.
Источник: "Матч ТВ"
Радмановац - о неприличном жесте в матче с "Зенитом": хочу извиниться, это просто шутка между мной и Эраковичем
Защитник "Балтики" Никола Радмановац извинился за неприличный жест в финале Кубка России против "Зенита".
Фото: официальный сайт "Балтики"