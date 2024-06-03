"Наш матч с "Зенитом" получился намного интереснее финала Лиги чемпионов. В нашей игре было больше голевых моментов, чем в игре "Реала" и "Боруссии", - приводит слова Энрикеса "РБ Спорт"
2-го июня санкт-петербургский "Зенит" одержал волевую победу над "Балтикой" в суперфинале Кубка России и в пятый раз в своей истории завоевал данный трофей. Победный гол на 5-й добавленной ко второму тайму минуте забил центральный защитник Нуралы Алип.
Днем ранее состоялся финал Лиги Чемпионов между мадридским "Реалом" и дортмундской "Боруссией". Победу со счетом 2:0 одержал "королевский клуб". Голами отметились защитник Дани Карвахаль и форвард Винисиус Жуниор.
В чемпионате России "Балтика" набрала 26 очков в 30-ти матчах. Команда вылетела в Первую лигу, завершив сезон на предпоследнем месте в итоговой турнирной таблице.
Форвард "Балтики" Энрикес: наш матч с "Зенитом" намного интереснее финала Лиги Чемпионов
Нападающий "Балтики" Анхело Энрикес сравнил финалы Кубка России и Лиги Чемпионов в сезоне 2023/24.
Фото: официальный сайт "Зенита"