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Булыкин: возможно, ЦСКА пригласит Игнашевича. Он не чужой человек, ему могут дать шанс

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Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о возможном назначении Сергея Игнашевича на пост главного тренера ЦСКА после увольнения Владимира Федотова.
Фото: ФК "Балтика"
"Видимо, боссы ЦСКА приняли решение по поводу Федотова на основании прошедшего сезона. ЦСКА действительно плохо выступил в этом сезоне. Интересно, кто теперь будет в ЦСКА. Возможно, ЦСКА пригласит Игнашевича, который хорошо себя проявил в "Балтике". Для ЦСКА он не чужой человек, ему могут дать шанс", - сказал Булыкин.

Сегодня, 3 июня, ЦСКА официально объявил об уходе Владимира Федотова с должности главного тренера. Генеральный директор клуба Роман Бабаев, комментируя это решение, отметил, что команде нужна перезагрузка, а также сделал акцент на результаты. В минувшем сезоне "армейцы" набрали 48 очков и заняли шестое место в Российской Премьер-Лиге. Федотов возглавлял "красно-синих" с 2022 года, он завоевал серебряные медали и выиграл Кубок России.

Сергей Игнашевич накануне заявил о своем уходе из калининградской "Балтики", которую он начал тренировать с октября 2021-го. Под руководством экс-игрока ЦСКА калининградцы вышли в РПЛ, но не смогли удержаться в высшем дивизионе. В завершившемся чемпионате "Балтика" заняла 15-е место, вылетев в Первую лигу. Команда Игнашевича выша в суперфинал Кубка страны, по пути выбив московский "Спартак" (1:0). В решающей игре "Балтика" уступила "Зениту" (2:1).

Источник: "РБ Спорт"

Дмитрий Булыкин ЦСКА Сергей Игнашевич Владимир Федотов
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