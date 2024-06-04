"Да, Дмитрий Иванисеня получил российское гражданство", - сказал Хасаев.
Дмитрий уроженец города Кривого Рога в Днепропетровской области Украины, за "Крылья Советов" футболист играл еще до начала спецоперации, с лета 2021 года. Полузащитник сыграл всего одну игру в составе сборной Украины в 2019 году. "Крылья Советов" под руководством Игоря Осинькина набрали 41 очко и заняли девятое место в Российской Премьер-Лиге. В минувшем сезоне Дмитрий Иванисеня провел 20 матчей за самарский клуб.
Источник: "Матч ТВ"
Экс-игрок сборной Украины, полузащитник "Крыльев" Дмитрий Иванисеня получил российское гражданство
Председатель совета директоров "Крыльев Советов" Габибула Хасаев рассказал, что украинский игрок самарцев Дмитрий Иванисеня получил российское гражданство.
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