"Если "Спартак" сделал предложение по Латышонку, значит, клуб заинтересован в нём. Уже другой разговор, как Евгений проявит себя в "Спартаке". Но играть в "Балтике" и "Спартаке" - это две абсолютно разные вещи. Потому что в "Спартаке" огромнейшее давление. Если он не замандражирует и докажет всем, что он отличный вратарь, то он будет помогать "Спартаку". Потому что он отлично отыграл сезон и заслужил приглашение в топовую команду", - цитирует Колыванова "Чемпионат".
Сегодня в СМИ появилась информация о том, что московский "Спартак" заинтересован в приобретении голкипера "Балтики" Евгения Латышонка, ранее сообщалось, что петербургский "Зенит" ставит перед собой такую же цель.
В завершившемся сезоне Евгений Латышонок провёл 32 матча за калининградскую "Балтику", пропустил 44 мяча и сохранил свои ворота "сухими" в восьми встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего вратаря в 1,5 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца следующего сезона.
Напомним, что по итогам сезона-2023/2024 "Балтика" заняла предпоследнее место в турнирной таблице российского чемпионата и вылетела из РПЛ в Первую лигу. Калининградцы также уступили петербургскому "Зениту" в Суперфинал Кубка России (1:2).
Колыванов - о Латышонке: он отлично отыграл сезон и заслужил приглашение в топовую команду
Российский тренер Игорь Колыванов высказался о возможном переходе голкипера "Балтики" Евгения Латышонка в московский "Спартак".
Фото: ФК "Балтика"