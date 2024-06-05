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Акинфеев высказался об уходе Владимира Федотова с поста главного тренера ЦСКА

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Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высказался об уходе Владимира Федотова с поста главного тренера армейского клуба.
Фото: РИА Новости
"Конечно, самое яркое событие, которое навсегда останется в памяти, - наш триумф в Лужниках. Но надолго запомнятся и многие другие счастливые моменты. Уверен, что каждый член команды и клуба подпишется под пожеланием вам удачи на профессиональном пути", - сказал Акинфеев.

Голкипер поблагодарил Федотова и членов тренерского штаба, которые ушли вместе с тренером. Руководство "армейцев" 3 июня отправило в отставку Владимира Федотова, который работал в московском клубе с 2022 года. Под его руководством красно-синие завоевали серебряные медали чемпионата и выиграли Кубок России. Одной из причин увольнения стали результаты команды в минувшем сезоне. ЦСКА набрал 48 очков и смог занять лишь шестое место в Российской Премьер-Лиге.

Вместо Федотова назначили сербского специалиста Марко Николича. Серб уже работал в России, в сезоне 2020/21 тренировал московский "Локомотив".

Источник: "Чемпионат"

Игорь Акинфеев ЦСКА Владимир Федотов
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