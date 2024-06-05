"Федотов начал выдумывать с правым защитником. Это место Лукина, а он стал сначала ставить туда Мухина, а потом и Зделара. Но есть же профильный игрок?! Слева неплохо выходил тот же Рядно, а он взял и поставил туда Гайича. Облякова, опять же, в центр вернул, а мы знаем, что Обляков приносит максимум пользы, когда он играет ближе к атаке", - цитирует слова Масалитина "Газета.ru".
Напомним, что Владимир Федотов возглавил московский ЦСКА 15 июня 2022 года, подписав долгосрочный контракт. В стан красно-синих российский специалист пришел из "Сочи", с которым смог завоевать первые серебряные медали в истории клуба. В первый сезон с московским клубом смог также завоевать серебряные медали чемпионата России, а также выиграть Кубок России, обыграв в Суперфинале "Краснодар" (1:1, 6:5 по пенальти). По итогам сезона был признан лучшим тренером года в России.
Владимир Федотов был уволен 3 июня 2024 года после завершения чемпионата России-23/24, по итогам которого ЦСКА заняли итоговое 6 место, набрав в 30 матчах 48 очков.
На следующий день пресс-служба московских "армейцев" сообщила, что клуб достиг принципиальной договоренности с Марко Николичем, а контракт будет подписан в ближайшее время. Отметим, что это не первый клуб Николича в РПЛ, ранее сербский специалист тренировал московский "Локомотив".
Бывший нападающий ЦСКА Масалитин объяснил причину увольнения Владимира Федотова с поста главного тренера
Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин объяснил причину увольнения с поста главного тренера "армейцев" Владимира Федотова.
Фото: ПФК ЦСКА