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Агент Тюкавина: Костя - до мозга костей пахарь. В этом плане он превосходит Захаряна

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Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего "Динамо" Константина Тюкавина, высказался об игре своего клиента.
Фото: ФК "Динамо"
"Костя - до мозга костей пахарь. Успех - это 15 процентов таланта, а все остальное - труд. В этом плане он превосходит Захаряна. Такие игроки как Костя рождаются раз в сто лет. Он пашет, соблюдает режим. Вся страна отдыхает 2 января, а он пашет. Бог видит и воздает по заслугам", - цитирует Сафонова "СЭ".

В завершившемся сезоне Константин Тюкавин провёл во всех турнирах за московское "Динамо" 38 матчей и отметился семнадцатью забитыми мячами и десятью голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 16 миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2028 года.

По итогам сезона-2023/2024 команда Марцела Лички заняла третье место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 56 очков в 30-ти встречах. В заключительном туре чемпионата России бело-голубые на выезде уступили "Краснодару" со счётом 0:1.

Динамо Константин Тюкавин Арсен Захарян
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