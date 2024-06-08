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Тукманов - о победе сборной России: несмотря на крупный счет, я бы не стал говорить, что матч получился захватывающим

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Бывший вице-президент Российского футбольного союза Александр Туканов прокомментировал победу сборной над командой Белоруссии.
Фото: РФС
"Несмотря на крупный счет, я бы все равно не стал говорить, что матч получился захватывающим. В Беларуси всегда было немало хороших футболистов, но хорошей сборной не было никогда. Конечно, наши сыграли с преимуществом, и голы мы забили красивые, но, наверное, это потому, что серьезного сопротивления не встретили", - сказал Тукманов.

Сборная России вчера, 7 июня, в Минске обыграла сборную Белоруссии с крупным счетом 0:4. Счет на восьмой минуте открыл полузащитник ЦСКА Иван Обляков, воспользовавшись несогласованными действиями белорусских защитников и вратаря. Еще до окончания первого тайма "армеец" выступил в роли ассистента. В быстрой контратаке Обляков в одно касание разрезал линию обороны и вывел на ударную позицию Константина Тюкавина. Нападающий "Динамо" сначала на ложном замахе посадил вратаря на газон, а потом отправил мяч в ворота. Для 21-летнего форварда этот гол стал дебютным за сборную. Во втором тайме дубль оформил нападающий ЦСКА Федор Чалов, завершив разгром хозяев.

Источник: "Матч ТВ"

Александр Тукманов
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