"Почему Черчесов не трудоустроился в РПЛ? Это не ко мне вопрос. Здесь же много разных моментов может быть. Но это удивительно, согласен", - цитирует слова Титова "РБ Спорт".
Станислав Черчесов возглавил сборную Казахстана 3 июня 2024 года. На этом посту он сменил Магомеда Адиева, который, в свою очередь, возглавил грозненский "Ахмат".
Напомним, что ранее Станислав Саламович работал в российской премьер-лиге в таких клубах как московский "Спартак" московское "Динамо", "Амкар" и "Терек" (нынешний "Ахмат"). Последним местом работы российского специалиста стал венгерский "Ференцварош", с которым он дважды стал чемпионом страны, а также 1 раз выигрывал Кубок Венгрии.
Егор Титов был удивлён тому, что Черчесов не возглавил клуб РПЛ
Бывший игрок московского "Спартака" поделился своим мнением по поводу назначения российского специалиста Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана.
Фото: Metaratings