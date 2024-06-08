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Егор Титов был удивлён тому, что Черчесов не возглавил клуб РПЛ

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Бывший игрок московского "Спартака" поделился своим мнением по поводу назначения российского специалиста Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана.
Фото: Metaratings
"Почему Черчесов не трудоустроился в РПЛ? Это не ко мне вопрос. Здесь же много разных моментов может быть. Но это удивительно, согласен", - цитирует слова Титова "РБ Спорт".

Станислав Черчесов возглавил сборную Казахстана 3 июня 2024 года. На этом посту он сменил Магомеда Адиева, который, в свою очередь, возглавил грозненский "Ахмат".

Напомним, что ранее Станислав Саламович работал в российской премьер-лиге в таких клубах как московский "Спартак" московское "Динамо", "Амкар" и "Терек" (нынешний "Ахмат"). Последним местом работы российского специалиста стал венгерский "Ференцварош", с которым он дважды стал чемпионом страны, а также 1 раз выигрывал Кубок Венгрии.

Станислав Черчесов Егор Титов Спартак Сборная Казахстана
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