"Поиски клуба идут, пока никакой конкретики нет. Думаю, в ближайшее время что-то появится. Форма Владимира? Восстановление прошло хорошо, он готов играть", - цитирует Пушкина "РБ Спорт".
В завершившемся сезоне Владимир Обухов провёл 22 матча за "Оренбург" во всех соревнованиях и записал на свой счёт пять забитых мячей. Рыночная стоимость игрока, согласно версии Transfermarkt, оценивается в 300 тысяч евро, контракт игрока с клубом истекает этим летом. Ранее нападающий выступал за "Кубань", "Тамбов", "Ростов" и "Спартак".
По итогам сезона-2023/2024 команда Давида Деограсии заняла 12-е место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 31 очко в 30-ти встречах.
Агент нападающего "Оренбурга" Обухова высказался о будущем своего клиента
Футбольный агент Сергей Пушкин, представляющий интересы нападающего "Оренбурга" Владимира Обухова, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Оренбург"