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Глушаков: Игнашевич точно найдет себе команду в РПЛ

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Бывший капитан московского "Спартака" Денис Глушаков высказался о бывшем главном тренере "Балтики" Сергее Игнашевиче.
Фото: ФК "Балтика"
"Конечно, может, если он тренировал команду, которая играла в Суперфинале Кубка. В принципе, "Балтика" хорошо сыграла в конце чемпионата. Игнашевич точно найдет себе команду в Премьер?Лиге", - цитирует Глушакова "Матч ТВ".

По итогам прошедшего сезона калининградская "Балтика" заняла 15-е место в турнирной таблице российского чемпионата и вылетела в Первую лигу. Балтийцы потерпели поражение в Суперфинале Кубка России от петербургского "Зенита" со счётом 1:2.

Сергей Игнашевич возглавлял калининградский клуб с 2021 года - под его руководством команда заняла первое место в турнирной таблице Первой лиги и вышла в РПЛ. Ранее российский специалист возглавлял московское "Торпедо" и был ассистентом тренера в молодёжной команде московского ЦСКА.

Денис Глушаков Балтика Сергей Игнашевич
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