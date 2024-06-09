"Конечно, может, если он тренировал команду, которая играла в Суперфинале Кубка. В принципе, "Балтика" хорошо сыграла в конце чемпионата. Игнашевич точно найдет себе команду в Премьер?Лиге", - цитирует Глушакова "Матч ТВ".
По итогам прошедшего сезона калининградская "Балтика" заняла 15-е место в турнирной таблице российского чемпионата и вылетела в Первую лигу. Балтийцы потерпели поражение в Суперфинале Кубка России от петербургского "Зенита" со счётом 1:2.
Сергей Игнашевич возглавлял калининградский клуб с 2021 года - под его руководством команда заняла первое место в турнирной таблице Первой лиги и вышла в РПЛ. Ранее российский специалист возглавлял московское "Торпедо" и был ассистентом тренера в молодёжной команде московского ЦСКА.
Глушаков: Игнашевич точно найдет себе команду в РПЛ
Бывший капитан московского "Спартака" Денис Глушаков высказался о бывшем главном тренере "Балтики" Сергее Игнашевиче.
Фото: ФК "Балтика"