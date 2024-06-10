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Агент: на данный момент Шеттине - игрок "Урала"

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Агент Хавьер Рангел, представляющий интересы нападающего "Урала" Гильерме Шеттине, прокомментировал будущее игрока в клубе.
Фото: ФК "Урал"
"Гильермо может покинуть "Урал"? О таком рано говорить, нужно изучить все возможности. На данный момент Шеттине — игрок "Урала", - приводит слова агента "Евро.Футбол.Ру".

Гильерме Шеттине, играющий на позиции центрального нападающего, выступает за "Урал" с лета прошлого года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. 28-летний бразилец провел за команду из Екатеринбурга 33 матча, забил 4 мяча и отдал одну голевую передачу.

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