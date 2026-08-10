Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Факел
19:30
АхматНе начат

Агент Кузьмичев раскрыл отношение Батракова к интересу от "Галатасарая"

Доверенное лицо агента Вадима Шпинева, работающего с хавбеком "Локомотива" Алексеем Батраковым, Владимир Кузьмичев высказался об интересе "Галатасарая" к игроку.
Фото: ФК "Локомотив"
"В первую очередь это, наверное, если не самый, то один из двух самых популярных клубов в Турции. Это постоянная борьба за первое место. Это большие цели в Лиге чемпионов, не просто участие, а именно цели. Это прекрасный город, потрясающие болельщики.

Алексею это… Скажем так, если это дойдёт до предложения, он точно хочет его рассмотреть. Ему это нравится и интересно", - сказал агент.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось о том, что "Галатасарай" заинтересован в услугах атакующего полузащитника московского "Локомотива" и сборной России Алексея Батракова. В пресс-службе "железнодорожников" заявили, что не ведут переговоров с турецким грандом и не рассматривает возможность ухода из клуба своего ключевого футболиста.

В этом сезоне 21-летний Батраков отдал одну голевую передачу в 4 матчах за команду в РПЛ и Кубке России.

Источник: YouTube-канал "Коммент.Шоу"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится