Агент Кузьмичев раскрыл отношение Батракова к интересу от "Галатасарая"

Алексею это… Скажем так, если это дойдёт до предложения, он точно хочет его рассмотреть. Ему это нравится и интересно", - сказал агент.
Напомним, ранее в СМИ сообщалось о том, что "Галатасарай" заинтересован в услугах атакующего полузащитника московского "Локомотива" и сборной России Алексея Батракова. В пресс-службе "железнодорожников" заявили, что не ведут переговоров с турецким грандом и не рассматривает возможность ухода из клуба своего ключевого футболиста.
В этом сезоне 21-летний Батраков отдал одну голевую передачу в 4 матчах за команду в РПЛ и Кубке России.
Источник: YouTube-канал "Коммент.Шоу"