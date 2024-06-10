"Симпатии на чьей стороне будут? Скорее всего, Сербия, Испания. Фавориты - как обычно: Франция, Испания, Португалия, Германия. Возможно, кто-то ещё выстрелит", - сказал Карпин в интервью "Чемпионату".
Напомним, что Чемпионат Европы-2024 пройдёт в Германии, групповой этап начнётся 15-го июня, а сам турнир продлится до 15-го июля. Сборная Сербии сыграет в группе C, в которую входит Англия, Дания и Словения. Испанцы попали в квартет с Италией, Албанией и Хорватией. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая в финальном матче Евро-2020 одержала победу над национальной командой Англии (1:1, 3:2 - пен.).
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, за кого будет болеть на Евро-2024
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, за кого будет болеть на Евро-2024 и назвал фаворитов турнира.
Фото: "Чемпионат"