"Насколько мне известно, конкретных предложений по Сперцяну пока нет, но интерес от европейских клубов существует", - цитирует слова агента "СЭ".
Эдуард Сперцян является воспитанником футбольной академии "Краснодара". За основную команду дебютировал 18 сентября 2020 года матчем против подмосковных "Химок" (7:2). В сезоне 21/22 стал лучшим бомбардиром команды, а также был выбрал лучшим игроком клуба в сезоне 21/22 по версии болельщиков.
Напомним, что в чемпионате России-23/24 "Краснодар" занял итоговое 2 место, набрав 56 очков.
Агент Барбоза прокомментировал возможность трансфера Сперцяна в европейский клуб
Футбольный агент Пауло Барбоза высказался по поводу возможного перехода игрока "Краснодара" Эдуарда Сперцяна в европейский клуб.
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