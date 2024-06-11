"Талалаев - персонаж непростой. Отношение к нему у многих футбольных людей неоднозначное. Говорит-то он красиво, но, насколько я в курсе, с ним непросто работать, причём абсолютно во всех отношениях. Возможно, Талалаев попросил какого-то серьёзного усиления для РПЛ, в чём, скорее всего, ему было отказано", - предположил Червиченко.
"Химки" под управлением российского тренера Андрея Талалаева заняли 1-е место в турнирной таблице Первой лиги в сезоне 2023/24 и завоевали прямую путевку в РПЛ на будущий сезон. Ранее в СМИ появилась информация, что руководство подмосковного клуба приняло решение об увольнении из клуба специалиста, чей контракт действует до 31-го декабря 2027-го года.
Сообщается, что одним из главных кандидатов на должность наставника новичка РПЛ является боснийский тренер Владимир Слишкович. На финише прошлого сезона он руководил московским "Спартаком" в статусе исполняющего обязанности главного тренера. Другим кандидатом на замену Талалаеву является экс-главный тренер "Балтики" Сергей Игнашевич.
Источник: "Чемпионат"
Червиченко - о возможном увольнении Талалаева из "Химок": персонаж непростой, с ним трудно работать
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал слухи о возможном увольнении с поста главного тренера "Химок" Андрея Талалаева.
Фото: "Матч ТВ"