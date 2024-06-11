Центральный защитник Паулу Витор, который провел прошлый сезон на правах аренды в португальском клубе "Насьональ", может продолжить карьеру в России. Как сообщает "Чемпионат", новичок РПЛ "Акрон" договорился о переходе 22-летнего футболиста за сумму 450 тысяч евро.
В минувшем сезоне на счету Паулу Витора 32 матча во второй лиге Португалии. Права на футболиста принадлежат бразильскому клубу "Магуари". Паулу Витор является воспитанником клуба "Ботафого".
"Чемпионат": "Акрон" договорился о трансфере защитника Паулу Витора из "Насьоналя"
Бразильский защитник Паулу Витор из "Насьоналя" может продолжить карьеру в "Акроне".
Фото: Imago